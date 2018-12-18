Главным идентификатором пользователя в сети Интернет выступает IP-адрес. Он бывает локальным и публичным. В ходе вирусной проверки системой выдается оба типа адресов.

Если говорить о публичных IP, то они являются уникальными ииспользуются, чтобы служить инструментом определения каждого пользователя в Интернете. Когда вы включаете VPN, ваш реальный адрес скрывается и другим лицам виден тот, который соответствует серверу подключения через виртуальную частную сеть. Пользователю предоставляется полная информационная защита и конфиденциальность в сети.

Если реальный IP будет обнаружен через WebRTC, когда вы используетеVPN, это говорит о том, что посторонние лица смогут видеть его ииспользовать для пользовательской идентификации. Достаточно провести тест WebRTC Leak, чтобы понять, обнаруживается ли ваш адрес. И если да - значит конфиденциальность подорвана.

IP локального типа не является уникальным, так как его назначает роутер и в последствии может повторно использоваться другими роутерами в разных точках планеты. Если сторонним лицом идентифицируется локальный IP, нетникакой угрозы для пользовательских данных. Если вы проводите WebRTCLeak Test и этот адрес отображается, то все безопасно и корректно, поскольку ваша приватность остается под защитой.