Бесплатный онлайн сканер на вирусы - файл или URL-адрес

Наибольшее количество угроз компьютерных пользователей поджидает именно в Интернете, когда мы переходим по сайтам, открываем рекламные баннеры или кликаем на дополнительные диалоговые окна, скачиваем файлы и архивы. Никогда не знаешь, когда в твоем компьютере окажется вредоносный объект, особенно если на устройстве не активна антивирусная защита или VPN.

На сегодняшний день среди опасностей Интернет-пространства, которые грозят нарушением работы системы или хакерскими взломами, выделяют следующие:

троянские вирусы;

загрузочные объекты;

атак DNS и информационных утечек.

Если вы серфите в Интернете без скачивания каких-либо файлов, вы все равно подвергаетесь большому риску. Есть высокая вероятность нарушения вашей безопасности из-за: