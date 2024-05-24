Станьте гражданином мира - подключитесь к VPN серверу Перу через Planet VPN и пользуйтесь необходимыми интернет ресурсами. Благодаря надежному шифрованию интернет соединения - ваши личные данные будут в безопасности, а реальный IP-адрес скрыт.

Если вы подключаетесь к VPN серверу Перу находясь в Перу, то вы можете с уверенностью использовать общественные точки доступа Wi-Fi в кафе, автозаправочных станциях, аэропортах и других местах. С включенным ВПН такие бесплатные сети, в отличии от прямого подключения к ним, больше не грозят кражей личных данных, банковских данных, паролей или любой другой конфиденциальной информации, передаваемой вашим устройством через них. Ваш трафик полностью шифруется, личные данные, пароли и другая конфиденциальная информация будут защищены, а реальный IP-адрес скрыт.