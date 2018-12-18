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OpenVPN настройки - загрузить безопасные настройки серверов

Самый надёжный и безопасный VPN-сервер для OpenVPN

  • Максимальная скорость и доступ к BitTorrent
  • Анонимный и безопасный серфинг
  • Гарантия полного возврата средств в течение 30 дней

Конфигурация для OpenVPN доступна только в премиум подписке

3 простых шага для установки OpenVPN c нашими настройками

1. Выбрать страну
connect
Выберите предпочитаемую для подключения страну
    2. Загрузка
    download
    Загрузите файл конфигурации
      3. Настройка
      signin
      Импортируйте файл с настройками в ваш OpenVPN Client и подключитесь к VPN
        Скачать конфигурации

        Конфигурация для OpenVPN доступна только в премиум подписке

        Planet VPN поддерживается любым клиентом OpenVPN. Приобретайте Premium, чтобы загрузить и использовать файлы конфигурации OpenVPN.
        Получить Премиум

        Конфигурация для OpenVPN доступна только в премиум подписке

        download.c-element.configs.alt

        Узнайте, почему клиентам нравится лучшее VPN-расширение OpenVPN - Planet VPN

        Скачать конфигурации

        Ключевые преимущества Planet VPN для OpenVPN

        Самый быстрый
        Самый быстрый
        Planet VPN обеспечивает лучшую скорость соединения на рынке
        Торренты
        Торренты
        Наслаждайся анонимным пользованием торрентов с помощью Planet VPN
        Анонимный
        Анонимный
        Обеспечивает полную анонимность и защищает ваше интернет-соединение
        Защита ваших данных
        Защита ваших данных
        Planet VPN не отслеживает ваши личные данные, вы можете использовать приложение Free OpenVPN с нашими настройками, чтобы в этом убедиться.
        Широкая сеть
        Широкая сеть
        Множество VPN-локаций для выбора, у нас есть более 60 стран
        Надежное шифрование
        Надежное шифрование
        Протокол OpenVPN обеспечивает лучшее шифрование для вашего компьютера
        Техническая поддержка
        Техническая поддержка
        Онлайн чат на сайте или письмо на электронную почту по всем интересующим вопросам
        Скачать конфигурации

        Конфигурация для OpenVPN доступна только в премиум подписке

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