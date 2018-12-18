Бесплатный VPN для общедоступного Wi-Fi - надежная защита

Чем опасен общественный WiFi?
Представьте себе, что вы контролируете устройство, через которое проходят данные. То есть, вы можете по служебным заголовкам и IP определить конкретное устройство в сети, а после этого читать переписки и получать любые данные, которыми пользователь обменивается через интернет, не говоря уже о том, что просто наблюдать активность пользователя.
Большинство общественных WiFi точек никак не защищены, кроме пароля доступа к ним, который очень легко можно получить. Пароль просто не дает кому-попало пользоваться сетью через эту точку доступа.
Но чаще всего эти пароли написаны прямо внутри заведения, где установлена общественная точка доступа. А насколько защищена сама точка доступа от атак? В 98% случаев – не защищена вовсе. Любой более-менее IT-грамотный человек может получить контроль над точкой доступа, а значит и над теми данными, что проходят через нее. Последствия же могут быть самыми разнообразными, от утечки каких-то личных данных, до кражи средств со счетов, используемых при оплате картами онлайн, или похищения важной коммерческой информации.
Но это не значит, что общественные точки доступа WiFi -это зло и не нужно ими пользоваться. С сервисом Planet VPN - вы надежно шифруете свой трафик таким образом, что ни один злоумышленник не в силах что-либо сделать!
Как VPN помогает защитить свои данные при подключении через общественный WiFi?
Если говорить общедоступным языком, VPN — это абсолютно защищенный канал, который соединяет ваше устройство с любым другим в мировой сети через Интернет.
Если это представить образно: без подключения к VPN-сервису ваше устройство при выходе в Интернет через общественную точку WiFi подобно частному дому, не огороженному забором. В любой момент каждый может намеренно или случайно поломать деревья, потоптать грядки на вашем огороде или что-нибудь унести. Когда вы используете VPN, ваш дом превращается в неприступную крепость, нарушить защиту которой будет невозможно.
Как защитить устройство при подключении к WiFi в общественных местах?
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Как работает Planet VPN?
Когда вы включаете Planet VPN, между вашим устройством и остальным Интернетом создается виртуальный туннель, блокирующий любые попытки извне проникнуть внутрь.
Ваша личная, деловая переписка, разговоры по Skype никоим образом не будут перехвачены или подслушаны. Все ваши данные шифруются надежным современным алгоритмом шифрования, взломать который практически невозможно.
Помимо защиты от вторжения извне Planet VPN предоставляет возможность подключаться к серверам VPN в разных странах мира и использовать их сетевые ресурсы, а значит просматривать телевизионные каналы, которые до этого были недоступны.
Planet VPN заменит ваш IP-адрес на любой другой. Для этого вам достаточно будет выбрать страну из предлагаемого списка, и все сайты и сервисы, на которые вы будете заходить, будут автоматически определять, что вы находитесь именно в этой стране.