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Android developer
Опыт разработки android приложений от 2 лет; Опыт применения на практике ООП, SOLID, MVP, Clean Architecture; Знание java, Firebase, retrofit2, dagger, ormlite; Работа с многопоточностью приложений; git, gitlab, навык code review; Опыт применения любого фреймворка для внедрения зависимостей;Смотреть вакансию
Middle/Senior iOS developer (Swift)
Опыт разработки iOS приложений от 2 лет; Опыт применения на практике ООП, SOLID, MVP, Clean Architecture; Знание swift 4+; Работа с многопоточностью; git, gitlab, навык code review; знание сетевых протоколов и применение на практике alamofire, moya; опыт применения любого фреймворка для внедрения зависимостей;Смотреть вакансию
Middle+/Senior PHP backend developer
Опыт коммерческой разработки на PHP от 5+ лет; Опыт работы в командной разработке (вы должны уметь писать (само)документированный и понятный другим код); Опыт работы с высоконагруженными проектами (вы должны понимать, какие, как и сколько серверных ресурсов затрагивает ваше решение); Отличное знание PHP и принципов ООП; Отличное знание SQL & Eloquent; Хорошее знание и опыт работы с Laravel; Знание и опыт работы с очередями, Redis, Memcache, Nginx, Nodejs, Git, Composer; Знание и опыт работы с *nix cli; Аккуратность и чистота при написании кода и ведении Git-a; Самоорганизованность; Письменный английский не ниже B1;Смотреть вакансию
Middle+ DevOps Engineer
Zabbix monitoring - уровень использования / добавление хостов; bash scripting / Unix administration - понимание / использование скриптов для сэтапа нод, базовые навыки unix администрирования для первичной настройки RedHat like OS (CentOS 7/8); Знакомство с docker / portainer продуктами; Знакомство с vpn, в частности strongswan /accel-ppp /openvpn; Знакомство с proxy (like squid); Знание английского на уровне письма для общения с ДЦ и решение вопросов касающихся работы серверов;Смотреть вакансию
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