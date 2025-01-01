Middle+/Senior PHP backend developer

Опыт коммерческой разработки на PHP от 5+ лет; Опыт работы в командной разработке (вы должны уметь писать (само)документированный и понятный другим код); Опыт работы с высоконагруженными проектами (вы должны понимать, какие, как и сколько серверных ресурсов затрагивает ваше решение); Отличное знание PHP и принципов ООП; Отличное знание SQL & Eloquent; Хорошее знание и опыт работы с Laravel; Знание и опыт работы с очередями, Redis, Memcache, Nginx, Nodejs, Git, Composer; Знание и опыт работы с *nix cli; Аккуратность и чистота при написании кода и ведении Git-a; Самоорганизованность; Письменный английский не ниже B1;