Бесплатный интернет для всех!
Planet VPN — сервис, основанный на принципах качества, анонимности и доступности для пользователей. Мы работаем для того, чтобы сделать интернет лучше и дать вам чувство свободы.
Наша миссия
Мы убеждены, что каждый имеет право на качественное пользование интернетом. С Planet VPN ваши данные передаются через защищенные виртуальные туннели, что позволяет сохранять анонимность в сети. Мы используем технологии OpenVPN 256-bit 2048 RSA. Поддерживаем соединение по протоколу IPSec, который отличается надежностью, большой скоростью передачи и высокой степенью защиты данных. Также поддерживается возможность соединения по PPTP и L2TP.Благодаря Planet VPN в вашем распоряжении фильмы, музыка, спортивные трансляции и свободное общение!
Персональная свобода
В век растущей цензуры мы стремимся дать вам чувство безопасности и защищенности. Мы постоянно работаем над решениями, которые позволяют сохранять конфиденциальность вашей личной информации, защищать запросы и скрывать действия. Мы предлагаем вам возможность полного доступа к информации в интернете и сохранение свободы пользования им.
Защита конфиденциальности
Мы гарантируем надежное шифрование вашего трафика и его передачу по защищенному соединению. Все ваши онлайн-действия известны только вам. Для сохранения вашей приватности мы работаем 24/7. Наша политика конфиденциальности максимально прозрачна и понятна. О любых изменениях в ней мы немедленно уведомляем каждого пользователя.
Цифровые права
Мы не записываем логи сетевой активности пользователей, не просим вас указывать дополнительные данные о себе и предлагаем анонимные варианты оплаты за наши услуги. Вся информация о пользовании сервисом Planet VPN остается анонимной и не имеет привязки к вашему фактическому IP-адресу. Для связи с вами мы просим только e-mail.
Наша история
Мы создали Planet VPN в 2017 году с целью обеспечить цифровой безопасность и персональную свободу для каждого пользователя интернета. Поскольку мы и сами являемся пользователями сети, мы отлично знаем, насколько важно каждому из нас ощущать себя защищенным. Ведь угроз в интернет-пространстве немало: от навязчивых рекламодателей до мошенников и даже правительственных структур, стремящихся получить доступ к личным данным пользователей.
Так возникла идея создать дружное сообщество единомышленников, в распоряжении которого сегодня VPN-сервера в более чем 60 странах. И с нами - тысячи пользователей, которые доверяют нам.
Наши ценности
Planet VPN поддерживает идею сохранения личностной свободы, а также возможность выбора и персональную безопасность. Это касается как приватного пользования, так и интересов бизнеса. Мы выступаем за равенство и убеждены, что каждый имеет право на свободное пользование сетью. Также мы даем возможность избегать ценовой дискриминации и уловок маркетологов.